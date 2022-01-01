Seznam společností
MindTickle
MindTickle Platy

Platy ve společnosti MindTickle se pohybují od $14,439 celkové roční kompenzace pro pozici Informační technolog (IT) in India na dolním konci až po $153,628 pro pozici Copywriter in United States na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti MindTickle. Naposledy aktualizováno: 11/27/2025

Softwarový inženýr
Median $46.9K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $79.1K
Manažer softwarového inženýrství
Median $102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Copywriter
$154K
Zákaznický úspěch
$86.6K
Datový analytik
$29.8K
Lidské zdroje
$31.6K
Informační technolog (IT)
$14.4K
Produktový designér
$25.1K
Programový manažer
$65.7K
Projektový manažer
$89.4K
Operace příjmů
$16.3K
Prodej
$105K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti MindTickle podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti MindTickle je Copywriter at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $153,628. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti MindTickle je $65,737.

Další zdroje

