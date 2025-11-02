Seznam společností
Mercari
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Finanční analytik

  • Všechny platy Finanční analytik

Mercari Finanční analytik Platy

Průměrná celková kompenzace Finanční analytik in Japan ve společnosti Mercari se pohybuje od ¥8.48M do ¥12.35M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Mercari. Naposledy aktualizováno: 11/2/2025

Průměrná celková kompenzace

¥9.73M - ¥11.09M
Japan
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
¥8.48M¥9.73M¥11.09M¥12.35M
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Finanční analytik příspěvků v Mercari k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat

Block logo
+¥8.67M
Robinhood logo
+¥13.3M
Stripe logo
+¥2.99M
Datadog logo
+¥5.23M
Verily logo
+¥3.29M
Don't get lowballed

Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Mercari podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (8.32% čtvrtletně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (8.32% čtvrtletně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (8.32% čtvrtletně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Finanční analytik nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Finanční analytik ve společnosti Mercari in Japan představuje roční celkovou odměnu ¥12,347,791. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Mercari pro pozici Finanční analytik in Japan je ¥8,476,026.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Mercari

Související společnosti

  • Carvana
  • CoStar Group
  • McDonald's
  • Rocket Mortgage
  • Citi
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje