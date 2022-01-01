CoStar Group Platy

Platy ve společnosti CoStar Group se pohybují od $60,000 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznické služby na dolním konci až po $241,200 pro pozici Technický programový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti CoStar Group. Naposledy aktualizováno: 10/13/2025
Ve společnosti CoStar Group podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)
