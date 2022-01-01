Seznam společností
CoStar Group
CoStar Group Platy

Platy ve společnosti CoStar Group se pohybují od $60,000 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznické služby na dolním konci až po $241,200 pro pozici Technický programový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti CoStar Group. Naposledy aktualizováno: 10/13/2025

$160K

Softwarový inženýr
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Síťový inženýr

DevOps inženýr

Datový vědec
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

Produktový designér
Median $105K

UX designér

Produktový manažer
Median $130K
Zákaznické služby
Median $60K
Marketing
Median $82K
Obchodní analytik
$197K
Obchodní rozvoj
$134K
Datový analytik
$144K
Finanční analytik
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
Marketingové operace
$61.6K
Prodej
$149K
Manažer softwarového inženýrství
Median $230K
Technický programový manažer
$241K
Venture kapitalista
$114K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti CoStar Group podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti CoStar Group je Technický programový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $241,200. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti CoStar Group je $132,000.

