2U
2U Platy

Rozsah platů 2U se pohybuje od $64,631 v celkové kompenzaci ročně pro Projektový manažer na spodním konci do $295,764 pro Finanční analytik na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti 2U. Naposledy aktualizováno: 8/10/2025

$160K

Softwarový inženýr
Software Engineer I $107K
Software Engineer III $159K

Full-stack softwarový inženýr

Inženýr spolehlivosti webu

Produktový manažer
Median $133K
Obchodní analytik
$123K

Datový analytik
$86.1K
Datový vědec
$199K
Finanční analytik
$296K
Lidské zdroje
$127K
Marketing
$150K
Marketingové operace
$103K
Produktový designér
$80.9K
Manažer programu
$92.2K
Projektový manažer
$64.6K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$144K
Vedoucí softwarového inženýrství
$224K
UX výzkumník
$216K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti 2U je Finanční analytik at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $295,764. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti 2U je $130,066.

