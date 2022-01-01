Seznam společností
Lutron Electronics
Lutron Electronics Platy

Platy ve společnosti Lutron Electronics se pohybují od $59,292 celkové roční kompenzace pro pozici Prodej na dolním konci až po $130,650 pro pozici Produktový designér na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Lutron Electronics. Naposledy aktualizováno: 10/9/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $107K

Full-Stack softwarový inženýr

Obchodní analytik
$117K
Datový vědec
$116K

Elektrotechnický inženýr
$91.8K
Hardwarový inženýr
$97.7K
Marketing
$59.7K
Strojní inženýr
$112K
Produktový designér
$131K
Prodej
$59.3K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Lutron Electronics je Produktový designér at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $130,650. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Lutron Electronics je $106,500.

