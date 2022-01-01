Seznam společností
Molex
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Molex Platy

Platy ve společnosti Molex se pohybují od $28,290 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $179,100 pro pozici Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Molex. Naposledy aktualizováno: 9/15/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Strojní inženýr
Median $120K
Softwarový inženýr
Median $74.4K
Biomedicínský inženýr
$106K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Obchodní analytik
$96.9K
Hardwarový inženýr
$63.5K
IT specialista
$176K
Produktový designér
$28.3K
Produktový manažer
$72.1K
Projektový manažer
$96.9K
Prodej
$51.3K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$89.4K
Architekt řešení
$179K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Molex este Architekt řešení at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $179,100. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Molex este $93,138.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Molex

Související společnosti

  • Crestron
  • Mouser Electronics
  • Schweitzer Engineering Laboratories
  • Shure
  • Lutron Electronics
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje