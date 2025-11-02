Seznam společností
Lumentum
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Datový analytik

  • Všechny platy Datový analytik

Lumentum Datový analytik Platy

Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Lumentum. Naposledy aktualizováno: 11/2/2025

Průměrná celková kompenzace

NT$1.95M - NT$2.22M
Taiwan
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
NT$1.69MNT$1.95MNT$2.22MNT$2.47M
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 1 dalších Datový analytik příspěvků v Lumentum k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat

Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
Don't get lowballed

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Lumentum podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Datový analytik nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti Lumentum in Taiwan představuje roční celkovou odměnu NT$2,468,022. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Lumentum pro pozici Datový analytik in Taiwan je NT$1,694,151.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Lumentum

Související společnosti

  • Ciena
  • CommScope
  • Harmonic
  • Vonage
  • Casa Systems
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje