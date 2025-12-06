Seznam společností
Logitech
  • Platy
  • Projektový manažer

  • Všechny platy Projektový manažer

Logitech Projektový manažer Platy

Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Logitech. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025

Průměrná celková kompenzace

$30.5K - $35.5K
Taiwan
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$26.9K$30.5K$35.5K$39.1K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Logitech podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Projektový manažer ve společnosti Logitech in Taiwan představuje roční celkovou odměnu NT$1,195,786. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Logitech pro pozici Projektový manažer in Taiwan je NT$823,987.

