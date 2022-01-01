Seznam společností
GoPro
GoPro Platy

Platy ve společnosti GoPro se pohybují od $72,563 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $291,450 pro pozici Obchodní rozvoj na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti GoPro. Naposledy aktualizováno: 11/22/2025

Softwarový inženýr
Median $72.6K
Obchodní rozvoj
$291K
Datový analytik
$139K

Hardwarový inženýr
$97.8K
Strojní inženýr
$187K
Produktový designér
$189K
Produktový manažer
$114K
Projektový manažer
$111K
Technický programový manažer
$230K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti GoPro podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti GoPro je Obchodní rozvoj at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $291,450. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti GoPro je $139,300.

Další zdroje

