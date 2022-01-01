GoPro Platy

Platy ve společnosti GoPro se pohybují od $72,563 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $291,450 pro pozici Obchodní rozvoj na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti GoPro. Naposledy aktualizováno: 11/22/2025
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti GoPro podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)
