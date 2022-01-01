Seznam společností
Root Insurance
Root Insurance Platy

Platy ve společnosti Root Insurance se pohybují od $76,500 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $270,970 pro pozici Lidské zdroje na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Root Insurance. Naposledy aktualizováno: 9/18/2025

$160K

Datový vědec
Median $120K
Produktový manažer
Median $145K
Softwarový inženýr
Median $161K

Manažer softwarového inženýrství
Median $230K
Datový analytik
$76.5K
Grafický designér
$95.2K
Lidské zdroje
$271K
Marketing
$159K
Strojní inženýr
$86.7K
Produktový designér
$133K
Personalista
$86.7K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Root Insurance podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Root Insurance je Lidské zdroje at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $270,970. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Root Insurance je $133,280.

