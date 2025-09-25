Seznam společností
Lazer Technologies
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Lazer Technologies Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Canada ve společnosti Lazer Technologies činí celkem CA$203K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Lazer Technologies. Naposledy aktualizováno: 9/25/2025

Mediánový balíček
company icon
Lazer Technologies
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Celkem za rok
CA$203K
Pozice
Senior
Základní
CA$203K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
5 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Lazer Technologies?

CA$226K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Softwarový inženýr at Lazer Technologies in Canada sits at a yearly total compensation of CA$261,718. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lazer Technologies for the Softwarový inženýr role in Canada is CA$196,887.

