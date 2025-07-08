Seznam společností
Intellectual Ventures
Intellectual Ventures Platy

Platy ve společnosti Intellectual Ventures se pohybují od $183,080 celkové roční kompenzace pro pozici Obchodní rozvoj na dolním konci až po $186,428 pro pozici Projektový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Intellectual Ventures. Naposledy aktualizováno: 11/24/2025

Obchodní rozvoj
$183K
Projektový manažer
$186K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Intellectual Ventures je Projektový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $186,428. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Intellectual Ventures je $184,754.

