Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Egypt ve společnosti Integrant činí celkem EGP 1.24M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Integrant. Naposledy aktualizováno: 9/25/2025

Mediánový balíček
company icon
Integrant
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Celkem za rok
EGP 1.24M
Pozice
Principal
Základní
EGP 1.24M
Stock (/yr)
EGP 0
Bonus
EGP 0
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
6 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Integrant?

EGP 7.9M

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Integrant in Egypt představuje roční celkovou odměnu EGP 1,500,696. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Integrant pro pozici Softwarový inženýr in Egypt je EGP 1,243,998.

