Seznam společností
Birlasoft
Birlasoft Platy

Platy ve společnosti Birlasoft se pohybují od $1,438 celkové roční kompenzace pro pozici Lidské zdroje na dolním konci až po $165,825 pro pozici Technický programový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Birlasoft. Naposledy aktualizováno: 10/10/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $7K
Architekt řešení
Median $160K
Obchodní analytik
$20.5K

Datový vědec
$15.1K
Lidské zdroje
$1.4K
Manažerský konzultant
$15.4K
Produktový designér
$11.8K
Manažer softwarového inženýrství
$160K
Technický programový manažer
$166K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Birlasoft je Technický programový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $165,825. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Birlasoft je $15,374.

