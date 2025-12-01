Seznam společností
impact.com
Průměrná celková kompenzace Personalista in United States ve společnosti impact.com se pohybuje od $101K do $139K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti impact.com. Naposledy aktualizováno: 12/1/2025

Průměrná celková kompenzace

$110K - $130K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$101K$110K$130K$139K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u impact.com?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Personalista ve společnosti impact.com in United States představuje roční celkovou odměnu $138,863. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti impact.com pro pozici Personalista in United States je $101,430.

Další zdroje

