Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Illumina se pohybuje od $105K year pro P1 do $249K year pro P6. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $193K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Illumina. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
P1
$105K
$96.8K
$7.3K
$1.2K
P2
$139K
$118K
$16.4K
$4.6K
P3
$185K
$155K
$25.2K
$5K
P4
$210K
$180K
$18.6K
$11.2K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Illumina podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)
