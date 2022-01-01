Danaher Platy

Adresář Společností
Rozsah platů Danaher se pohybuje od $36,717 v celkové kompenzaci ročně pro Vedoucí softwarového inženýrství na spodním konci do $218,500 pro Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Danaher. Naposledy aktualizováno: 8/12/2025

$160K

Produktový manažer
Median $219K
Strojní inženýr
Median $115K
Účetní
$217K

Biomedicínský inženýr
$88.3K
Obchodní analytik
$106K
Rozvoj obchodu
$137K
Vedoucí datové vědy
$149K
Datový vědec
$195K
Finanční analytik
$151K
Hardwarový inženýr
$64.9K
Lidské zdroje
$142K
Informatik (IT)
$72K
Marketing
$199K
Optický inženýr
$181K
Produktový designér
$141K
Projektový manažer
$115K
Prodej
$78.3K
Vedoucí softwarového inženýrství
$36.7K
Architekt řešení
$60.1K
Plán Nabývání Práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcie
RSU

U společnosti Danaher podléhají RSUs 4-letému plánu nabývání práv:

  • 25% nabývá se v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 4th-ROK (25.00% ročně)

FAQ

