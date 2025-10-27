Seznam společností
GOAT
GOAT Manažer softwarového inženýrství Platy

Průměrná celková kompenzace Manažer softwarového inženýrství in United States ve společnosti GOAT se pohybuje od $247K do $345K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti GOAT. Naposledy aktualizováno: 10/27/2025

Průměrná celková kompenzace

$267K - $310K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$247K$267K$310K$345K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti GOAT podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti GOAT in United States představuje roční celkovou odměnu $345,100. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti GOAT pro pozici Manažer softwarového inženýrství in United States je $246,500.

