Drizly
Drizly Platy

Rozsah platů Drizly se pohybuje od $132,660 v celkové kompenzaci ročně pro Datový vědec na spodním konci do $351,750 pro Vedoucí datové vědy na horním konci.

$160K

Softwarový inženýr
Median $170K
Produktový manažer
Median $225K
Vedoucí softwarového inženýrství
Median $261K

Vedoucí datové vědy
$352K
Datový vědec
$133K
Marketingové operace
$246K
Produktový designér
$162K
Prodej
$234K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Drizly je Vedoucí datové vědy at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $351,750. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Drizly je $229,413.

