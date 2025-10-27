Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Genesys se pohybuje od $92.4K year pro L1 do $181K year pro L5. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $140K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Genesys. Naposledy aktualizováno: 10/27/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
$186K
$163K
$0
$23.1K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***