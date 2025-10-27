Seznam společností
Genesys
Genesys Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Genesys se pohybuje od $92.4K year pro L1 do $181K year pro L5. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $140K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Genesys. Naposledy aktualizováno: 10/27/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
Associate Software Engineer(Začátečnická úroveň)
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
Software Engineer
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
Senior Software Engineer
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
Lead Software Engineer
$186K
$163K
$0
$23.1K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Jaké jsou kariérní úrovně u Genesys?

Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Genesys in United States představuje roční celkovou odměnu $237,300. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Genesys pro pozici Softwarový inženýr in United States je $136,600.

Další zdroje