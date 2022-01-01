Seznam společností
fuboTV
fuboTV Platy

Platy ve společnosti fuboTV se pohybují od $142,285 celkové roční kompenzace pro pozici Obchodní analytik na dolním konci až po $334,560 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti fuboTV. Naposledy aktualizováno: 11/20/2025

Obchodní analytik
$142K
Datový analytik
$251K
Grafický designér
$190K

Produktový designér
$175K
Produktový manažer
$171K
Softwarový inženýr
$246K
Manažer softwarového inženýrství
$335K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti fuboTV je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $334,560. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti fuboTV je $190,045.

