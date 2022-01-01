Seznam společností
Disney
Disney Platy

Platy ve společnosti Disney se pohybují od $50,250 celkové roční kompenzace pro pozici Administrativní asistent na dolním konci až po $477,667 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Disney. Naposledy aktualizováno: 9/3/2025

$160K

Softwarový inženýr
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

Inženýr strojového učení

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Datový inženýr

Produkční softwarový inženýr

Bezpečnostní softwarový inženýr

Inženýr spolehlivosti stránek

Webový vývojář

Produktový manažer
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
Produktový designér
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

UX designér

Manažer softwarového inženýrství
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
Finanční analytik
Median $109K
Datový vědec
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
Datový analytik
Median $120K
Technický programový manažer
Median $180K
Projektový manažer
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
Obchodní analytik
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
Analytik kybernetické bezpečnosti
Median $158K
Prodej
Median $99.5K

Manažer klienta

Manažer datové vědy
Median $400K
Programový manažer
Median $180K
Manažer produktového designu
Median $328K
Architekt řešení
Median $416K

Datový architekt

Cloud Security Architect

UX výzkumník
Median $158K
Zákaznické služby
Median $60K
Lidské zdroje
Median $140K
Účetní
Median $85K

Technický účetní

Obchodní rozvoj
Median $165K
IT specialista
Median $178K
Marketingové operace
Median $150K
Personalista
Median $115K
Administrativní asistent
$50.3K
Obchodní operace
$296K
Manažer obchodních operací
$53.6K
Řídicí inženýr
$93.5K
Korporátní rozvoj
$226K
Grafický designér
$90.5K
Hardwarový inženýr
$85.6K
Právní
Median $266K
Manažerský konzultant
$86.2K
Marketing
$209K

Manažer produktového marketingu

Celková odměna
$148K
Venture kapitalista
$95.9K

Analytik

Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Disney podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (33.30% ročně)

33%

ROK 1

33%

ROK 2

34%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Disney podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33% nabývá v 1st-ROK (16.50% pololetně)

  • 33% nabývá v 2nd-ROK (16.50% pololetně)

  • 34% nabývá v 3rd-ROK (17.00% pololetně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Disney podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)

Časté dotazy

The highest paying role reported at Disney is Produktový manažer at the P7 level with a yearly total compensation of $477,667. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Disney is $158,000.

