FD Technologies
Průměrná celková kompenzace Rizikový kapitalista in United States ve společnosti FD Technologies se pohybuje od $109K do $152K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti FD Technologies. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

Průměrná celková kompenzace

$117K - $138K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$109K$117K$138K$152K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u FD Technologies?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Rizikový kapitalista ve společnosti FD Technologies in United States představuje roční celkovou odměnu $152,100. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti FD Technologies pro pozici Rizikový kapitalista in United States je $109,200.

