11:FS Platy

Rozsah platů 11:FS se pohybuje od $79,395 v celkové kompenzaci ročně pro Softwarový inženýr na spodním konci do $99,494 pro Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti 11:FS. Naposledy aktualizováno: 8/10/2025

$160K

Datový vědec
$98K
Produktový manažer
$99.5K
Softwarový inženýr
$79.4K

FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti 11:FS je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $99,494. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti 11:FS je $98,000.

