FabFitFun
FabFitFun Platy

Platy ve společnosti FabFitFun se pohybují od $100,500 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $136,680 pro pozici Datový vědec na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti FabFitFun. Naposledy aktualizováno: 9/10/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $117K
Datový analytik
$110K
Datový vědec
$137K

Produktový designér
$101K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti FabFitFun je Datový vědec at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $136,680. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti FabFitFun je $113,273.

