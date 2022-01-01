Adresář Společností
Meijer
Meijer Platy

Rozsah platů Meijer se pohybuje od $100,500 v celkové kompenzaci ročně pro Obchodní operace na spodním konci do $180,900 pro Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Meijer. Naposledy aktualizováno: 8/9/2025

$160K

Datový vědec
Median $127K
Softwarový inženýr
Median $106K
Obchodní operace
$101K

Datový analytik
$132K
Produktový designér
$123K
Produktový manažer
$147K
Vedoucí softwarového inženýrství
$173K
Architekt řešení
$181K
FAQ

The highest paying role reported at Meijer is Architekt řešení at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $180,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Meijer is $129,169.

