Excella
Excella Platy

Rozsah platů Excella se pohybuje od $78,390 v celkové kompenzaci ročně pro Obchodní analytik na spodním konci do $185,925 pro Konzultant v managementu na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Excella. Naposledy aktualizováno: 8/11/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $102K
Obchodní analytik
$78.4K
Datový vědec
$158K

Konzultant v managementu
$186K
Produktový designér
$95.5K
Vedoucí softwarového inženýrství
$183K
FAQ

The highest paying role reported at Excella is Konzultant v managementu at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $185,925. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Excella is $129,893.

