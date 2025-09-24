Kompenzace Architekt řešení in Canada ve společnosti Ericsson se pohybuje od CA$142K year pro JS6 do CA$157K year pro JS7. Mediánový yearní kompenzační balíček in Canada činí celkem CA$158K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Ericsson. Naposledy aktualizováno: 9/24/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$142K
CA$127K
CA$1.8K
CA$13.1K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
