Ericsson
Kompenzace Softwarový inženýr in Sweden ve společnosti Ericsson se pohybuje od SEK 425K year pro JS4 do SEK 941K year pro JS8. Mediánový yearní kompenzační balíček in Sweden činí celkem SEK 688K.

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
JS4
(Začátečnická úroveň)
SEK 425K
SEK 425K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 524K
SEK 511K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 651K
SEK 638K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 694K
SEK 694K
SEK 806.9
SEK 0
Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Síťový inženýr

Výzkumný vědec

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Ericsson in Sweden představuje roční celkovou odměnu SEK 941,381. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Ericsson pro pozici Softwarový inženýr in Sweden je SEK 687,943.

