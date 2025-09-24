Kompenzace Softwarový inženýr in Sweden ve společnosti Ericsson se pohybuje od SEK 425K year pro JS4 do SEK 941K year pro JS8. Mediánový yearní kompenzační balíček in Sweden činí celkem SEK 688K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Ericsson. Naposledy aktualizováno: 9/24/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
JS4
SEK 425K
SEK 425K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 524K
SEK 511K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 651K
SEK 638K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 694K
SEK 694K
SEK 806.9
SEK 0
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
