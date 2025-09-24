Seznam společností
Ericsson
Mediánový kompenzační balíček Produktový manažer in Spain ve společnosti Ericsson činí celkem $90K year.

Ericsson
Product Manager
Madrid, MD, Spain
Celkem za rok
$90K
Základní
$79.1K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10.9K
Roky ve společnosti
11+ Roky
Roky zkušeností
11+ Roky
$160K

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti Ericsson in Spain představuje roční celkovou odměnu $121,561. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Ericsson pro pozici Produktový manažer in Spain je $89,977.

