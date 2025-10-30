Seznam společností
DRW
DRW Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti DRW se pohybuje od $203K year pro L2 do $387K year pro L5. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $259K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti DRW. Naposledy aktualizováno: 10/30/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L2
(Začátečnická úroveň)
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Jaké jsou kariérní úrovně u DRW?

Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti DRW in United States představuje roční celkovou odměnu $387,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti DRW pro pozici Softwarový inženýr in United States je $233,000.

