Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti DRW se pohybuje od $203K year pro L2 do $387K year pro L5. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $259K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti DRW. Naposledy aktualizováno: 10/30/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L2
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***