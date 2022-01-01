Adresář Společností
Akuna Capital
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

Akuna Capital Platy

Rozsah platů Akuna Capital se pohybuje od $65,325 v celkové kompenzaci ročně pro Účetní na spodním konci do $425,071 pro Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Akuna Capital. Naposledy aktualizováno: 8/20/2025

$160K

Softwarový inženýr
Junior Software Engineer $203K
Senior Software Engineer $425K

Full-stack softwarový inženýr

Kvantitativní vývojář

Backend softwarový inženýr

Vedoucí softwarového inženýrství
Median $260K
Datový vědec
Median $225K

Účetní
$65.3K
Obchodní operace
$108K
Finanční analytik
$127K
Informatik (IT)
$221K
Projektový manažer
Median $155K
Náborový pracovník
$99.5K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Akuna Capital je Softwarový inženýr at the Senior Software Engineer level s roční celkovou kompenzací ve výši $425,071. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Akuna Capital je $179,209.

