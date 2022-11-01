Adresář Společností
Draup
Draup Platy

Rozsah platů Draup se pohybuje od $2,289 v celkové kompenzaci ročně pro Účetní na spodním konci do $21,689 pro Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Draup. Naposledy aktualizováno: 8/18/2025

$160K

Konzultant v managementu
Median $9.6K
Softwarový inženýr
Median $21.7K
Účetní
$2.3K

Obchodní analytik
$14.1K
Rozvoj obchodu
$3.8K
Datový analytik
$3.8K
Lidské zdroje
$3.1K
Marketing
$3.8K
Rizikový kapitálový investor
$8.1K

Analytik

FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Draup je Softwarový inženýr s roční celkovou kompenzací ve výši $21,689. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Draup je $3,798.

