Adresář Společností
DraftKings
DraftKings Platy

Rozsah platů DraftKings se pohybuje od $86,028 v celkové kompenzaci ročně pro Náborový pracovník na spodním konci do $302,625 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti DraftKings. Naposledy aktualizováno: 8/18/2025

$160K

Softwarový inženýr
L10 $155K
L9 $207K
L8 $253K
L7 $267K

Backend softwarový inženýr

Full-stack softwarový inženýr

Datový inženýr

Inženýr spolehlivosti webu

Vedoucí softwarového inženýrství
L7 $249K
L6 $303K
Produktový manažer
L8 $205K
L7 $193K

Obchodní analytik
Median $112K
Datový vědec
Median $175K
Datový analytik
Median $90K
Produktový designér
Median $148K
Vedoucí datové vědy
$265K
Finanční analytik
$159K
Marketing
$124K
Manažer programu
$92.5K
Náborový pracovník
$86K
Plán Nabývání Práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcie
RSU

U společnosti DraftKings podléhají RSUs 4-letému plánu nabývání práv:

  • 25% nabývá se v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá se v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá se v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti DraftKings je Vedoucí softwarového inženýrství at the L6 level s roční celkovou kompenzací ve výši $302,625. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti DraftKings je $175,000.

