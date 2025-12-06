Kompenzace Programový manažer in United States ve společnosti Dell Technologies se pohybuje od $182K year pro L6 do $242K year pro L10. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $161K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Dell Technologies. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$182K
$166K
$0
$15.8K
L7
$137K
$120K
$6.7K
$10.4K
L8
$146K
$129K
$5K
$12K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
Ve společnosti Dell Technologies podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)
33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)
33.3% nabývá v 3rd-ROK (33.30% ročně)
