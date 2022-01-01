Seznam společností
ConocoPhillips
ConocoPhillips Platy

Platy ve společnosti ConocoPhillips se pohybují od $80,000 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $402,000 pro pozici Obchodní rozvoj na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti ConocoPhillips. Naposledy aktualizováno: 10/15/2025

Information Technologist (IT)
Median $109K
Softwarový inženýr
Median $80K
Účetní
$109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Obchodní analytik
$88.8K
Obchodní rozvoj
$402K
Chemický inženýr
$121K
Datový vědec
$287K
Finanční analytik
$174K
Geologický inženýr
$275K
Strojní inženýr
$279K
Produktový manažer
$127K
Technický programový manažer
$212K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti ConocoPhillips je Obchodní rozvoj at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $402,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ConocoPhillips je $150,499.

