Seznam společností
General Motors
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

General Motors Platy

Platy ve společnosti General Motors se pohybují od $44,446 celkové roční kompenzace pro pozici Manažerský konzultant na dolním konci až po $277,400 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti General Motors. Naposledy aktualizováno: 9/13/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
L5 $102K
L6 $123K
L7 $176K
L8 $257K

Mobilní softwarový inženýr

Inženýr strojového učení

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Síťový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Datový inženýr

Produkční softwarový inženýr

Systémový inženýr

Výzkumný vědec

Datový vědec
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
Hardwarový inženýr
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

Inženýr embedded hardware

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Strojní inženýr
L5 $89.7K
L6 $114K
L7 $135K
L8 $97.5K

Výrobní inženýr

CAE inženýr

Produktový manažer
L6 $109K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
Produktový designér
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

UX designér

Architekt řešení
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

Datový architekt

Cloudový architekt

Architekt cloudové bezpečnosti

Obchodní analytik
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
IT specialista
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
Manažer softwarového inženýrství
L7 $200K
L8 $245K
L9 $277K
Technický programový manažer
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
Projektový manažer
L6 $114K
L7 $143K
Programový manažer
L6 $128K
L7 $160K
Finanční analytik
L5 $98.9K
L6 $110K
Řídicí inženýr
L5 $94K
L6 $115K
Marketing
Median $120K
Personalista
Median $200K
Obchodní rozvoj
Median $148K
Datový analytik
Median $123K
Účetní
Median $100K

Technický účetní

Analytik kybernetické bezpečnosti
Median $100K
Manažer datové vědy
Median $200K
Grafický designér
Median $135K
Lidské zdroje
Median $102K
Prodej
Median $100K
Administrativní asistent
$60.5K
Manažer obchodních operací
$225K
Korporátní rozvoj
$86.2K
Zákaznické služby
$135K
Elektrotechnický inženýr
$137K
Právní
$116K
Manažerský konzultant
$44.4K
Marketingové operace
$89.6K
Materiálový inženýr
$213K
Optický inženýr
$198K
UX výzkumník
$149K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti General Motors podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Máte otázku? Zeptejte se komunity.

Navštivte komunitu Levels.fyi, kde můžete komunikovat se zaměstnanci z různých společností, získat kariérní tipy a mnoho dalšího.

Navštívit nyní!

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti General Motors je Manažer softwarového inženýrství at the L9 level s roční celkovou odměnou $277,400. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti General Motors je $130,446.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro General Motors

Související společnosti

  • Ford Motor
  • Allstate
  • DISH Network
  • Canadian Tire
  • ConocoPhillips
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje