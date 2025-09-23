Průměrná celková kompenzace Copywriter in United States ve společnosti Comcast se pohybuje od $102K do $148K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Comcast. Naposledy aktualizováno: 9/23/2025
Průměrná celková kompenzace
15%
ROK 1
15%
ROK 2
15%
ROK 3
15%
ROK 4
40%
ROK 5
Ve společnosti Comcast podléhají RSU + Options 5letému plánu nabývání:
15% nabývá v 1st-ROK (15.00% ročně)
15% nabývá v 2nd-ROK (15.00% ročně)
15% nabývá v 3rd-ROK (15.00% ročně)
15% nabývá v 4th-ROK (15.00% ročně)
40% nabývá v 5th-ROK (40.00% ročně)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Comcast podléhají RSU + Options 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)