Průměrná celková kompenzace Vedoucí štábu in United States ve společnosti Comcast se pohybuje od $70K do $99.9K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Comcast. Naposledy aktualizováno: 9/23/2025

Průměrná celková kompenzace

$80.2K - $93.9K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$70K$80.2K$93.9K$99.9K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

$160K

Plán nabývání

15%

ROK 1

15%

ROK 2

15%

ROK 3

15%

ROK 4

40%

ROK 5

Typ akcií
RSU + Options

Ve společnosti Comcast podléhají RSU + Options 5letému plánu nabývání:

  • 15% nabývá v 1st-ROK (15.00% ročně)

  • 15% nabývá v 2nd-ROK (15.00% ročně)

  • 15% nabývá v 3rd-ROK (15.00% ročně)

  • 15% nabývá v 4th-ROK (15.00% ročně)

  • 40% nabývá v 5th-ROK (40.00% ročně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU + Options

Ve společnosti Comcast podléhají RSU + Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Vedoucí štábu ve společnosti Comcast in United States představuje roční celkovou odměnu $99,860. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Comcast pro pozici Vedoucí štábu in United States je $69,987.

