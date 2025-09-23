Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Citadel se pohybuje od $405K year pro L1 do $608K year pro L5. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $525K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Citadel. Naposledy aktualizováno: 9/23/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
$405K
$307K
$6.6K
$91K
L2
$427K
$275K
$0
$152K
L3
$542K
$286K
$12K
$244K
L4
$469K
$241K
$0
$228K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
