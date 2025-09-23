Seznam společností
Citadel
Citadel Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Citadel se pohybuje od $405K year pro L1 do $608K year pro L5. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $525K. Naposledy aktualizováno: 9/23/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
(Začátečnická úroveň)
$405K
$307K
$6.6K
$91K
L2
$427K
$275K
$0
$152K
L3
$542K
$286K
$12K
$244K
L4
$469K
$241K
$0
$228K
Zobrazit 1 Další úrovně
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Jaké jsou kariérní úrovně u Citadel?

Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Produkční softwarový inženýr

Inženýr spolehlivosti stránek

Systémový inženýr

Kvantitativní vývojář

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Citadel in United States představuje roční celkovou odměnu $875,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Citadel pro pozici Softwarový inženýr in United States je $500,000.

Další zdroje