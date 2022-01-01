Seznam společností
Ramp Platy

Platy ve společnosti Ramp se pohybují od $76,380 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznické služby na dolním konci až po $595,400 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Ramp. Naposledy aktualizováno: 10/25/2025

Softwarový inženýr
New Grad Software Engineer $186K
Software Engineer $299K
Senior Software Engineer $409K
Staff Software Engineer $595K

Frontend softwarový inženýr

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Produktový designér
Median $189K

UX designér

Webový designér

Personalista
Median $135K

Produktový manažer
Median $275K
Marketing
Median $200K

Manažer produktového marketingu

Obchodní operace
$149K
Obchodní analytik
$261K
Zákaznické služby
$76.4K
Datový vědec
$161K
Lidské zdroje
$333K
Prodej
$258K
Cybersecurity Analyst
$291K
Manažer softwarového inženýrství
$269K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Ramp podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Ramp je Softwarový inženýr at the Staff Software Engineer level s roční celkovou odměnou $595,400. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Ramp je $259,416.

