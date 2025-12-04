Seznam společností
CentralSquare Technologies
CentralSquare Technologies Analytik kybernetické bezpečnosti Platy

Průměrná celková kompenzace Analytik kybernetické bezpečnosti ve společnosti CentralSquare Technologies se pohybuje od $79.7K do $113K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CentralSquare Technologies. Naposledy aktualizováno: 12/4/2025

Průměrná celková kompenzace

$90.2K - $103K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$79.7K$90.2K$103K$113K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u CentralSquare Technologies?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Analytik kybernetické bezpečnosti ve společnosti CentralSquare Technologies představuje roční celkovou odměnu $113,280. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti CentralSquare Technologies pro pozici Analytik kybernetické bezpečnosti je $79,680.

