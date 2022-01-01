Adresář Společností
CentralSquare Technologies
CentralSquare Technologies Platy

Rozsah platů CentralSquare Technologies se pohybuje od $50,388 v celkové kompenzaci ročně pro Technický writer na spodním konci do $172,135 pro Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti CentralSquare Technologies. Naposledy aktualizováno: 8/17/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $90.2K

Full-stack softwarový inženýr

Péče o zákazníky
$99.5K
Datový vědec
$102K

Operace příjmů
$111K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$96.5K
Architekt řešení
$172K
Technický writer
$50.4K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti CentralSquare Technologies je Architekt řešení at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $172,135. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti CentralSquare Technologies je $99,495.

