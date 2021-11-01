Adresář Společností
Calix
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

Calix Platy

Rozsah platů Calix se pohybuje od $75,891 v celkové kompenzaci ročně pro Softwarový inženýr na spodním konci do $271,460 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Calix. Naposledy aktualizováno: 8/12/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $75.9K
Vedoucí kanceláře
$78.8K
Informatik (IT)
$192K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Produktový designér
$186K
Produktový manažer
$122K
Obchodní inženýr
$121K
Vedoucí softwarového inženýrství
$271K
Architekt řešení
$176K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Calix je Vedoucí softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $271,460. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Calix je $149,138.

Doporučené práce

    Pro Calix nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Ciena
  • Amdocs
  • Casa Systems
  • EXFO
  • Infosys
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje