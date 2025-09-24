Kompenzace Hardwarový inženýr in Germany ve společnosti Bosch Global se pohybuje od €81K year pro EG12 do €98.9K year pro EG16. Mediánový yearní kompenzační balíček in Germany činí celkem €100K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Bosch Global. Naposledy aktualizováno: 9/24/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
EG12
€81K
€75.6K
€0
€5.4K
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€97.7K
€88.6K
€0
€9.1K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
