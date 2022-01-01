Seznam společností
Celonis
Celonis Platy

Platy ve společnosti Celonis se pohybují od $42,346 celkové roční kompenzace pro pozici Obchodní analytik na dolním konci až po $205,800 pro pozici Lidské zdroje na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Celonis. Naposledy aktualizováno: 9/9/2025

$160K

Softwarový inženýr
IC1 $69.5K
IC2 $102K
IC3 $120K
IC4 $160K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $150K
Obchodní inženýr
Median $170K

Obchodní analytik
Median $42.3K
Manažerský konzultant
Median $200K
Manažer softwarového inženýrství
Median $178K
Produktový designér
Median $94.3K
Zákaznické služby
$181K
Úspěch zákazníků
$201K
Manažer datové vědy
$89.5K
Datový vědec
$89.1K
Finanční analytik
$63.8K
Lidské zdroje
$206K
Marketing
$88.6K
Marketingové operace
$90.5K
Manažer partnerů
$131K
Programový manažer
$164K
Projektový manažer
$159K
Personalista
$111K
Prodej
$115K
Architekt řešení
$94.5K

Datový architekt

Technický programový manažer
$201K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Celonis podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

The highest paying role reported at Celonis is Lidské zdroje at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $205,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Celonis is $119,777.

Další zdroje