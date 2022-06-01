Adresář Společností
Bloom Energy
Bloom Energy Platy

Rozsah platů Bloom Energy se pohybuje od $9,535 v celkové kompenzaci ročně pro Datový analytik na spodním konci do $306,525 pro Chemický inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Bloom Energy. Naposledy aktualizováno: 8/21/2025

$160K

Biomedicínský inženýr
$225K
Chemický inženýr
$307K
Řídicí inženýr
$129K

Datový analytik
$9.5K
Datový vědec
$119K
Elektrotechnický inženýr
$170K
Finanční analytik
$157K
Hardwarový inženýr
$236K
Strojní inženýr
$164K
Prodej
$289K
Softwarový inženýr
$72.4K
FAQ

O cargo mais bem pago reportado na Bloom Energy é Chemický inženýr at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $306,525. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Bloom Energy é $163,815.

