Snowflake Platy

Platy ve společnosti Snowflake se pohybují od $37,476 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznický servis na dolním konci až po $979,200 pro pozici Manažer datové vědy na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Snowflake. Naposledy aktualizováno: 11/17/2025

Softwarový inženýr
IC1 $232K
IC2 $346K
IC3 $533K
IC4 $899K
IC5 $817K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Softwarový inženýr zajištění kvality (QA)

Produkční softwarový inženýr

Prodej
IC1 $134K
IC2 $160K
IC3 $214K
IC4 $342K
IC5 $373K

Zástupce rozvoje prodeje

Vedoucí zákaznického účtu

Architekt řešení
IC3 $293K
IC4 $267K
IC5 $312K

Datový architekt

Architekt cloudové bezpečnosti

Produktový manažer
IC3 $431K
IC4 $727K
IC5 $899K
Manažer softwarového inženýrství
M3 $616K
M4 $769K
Obchodní inženýr
IC3 $303K
IC4 $297K
Technický programový manažer
IC3 $276K
IC4 $375K
IC5 $325K
Datový analytik
IC1 $141K
IC2 $241K
IC3 $340K
Produktový designér
IC2 $244K
IC3 $274K
IC4 $574K

UX designer

Finanční analytik
Median $118K
Lidské zdroje
Median $185K
Personalista
Median $170K

Vyhledavač talentů

Účetní
Median $226K

Technický účetní

Obchodní analytik
Median $155K
Informační technolog (IT)
Median $256K
Právní oddělení
Median $210K
Projektový manažer
Median $300K
Analytik kybernetické bezpečnosti
Median $105K
Programový manažer
Median $240K
Obchodní operace
$370K
Manažer obchodních operací
$784K
Obchodní rozvoj
$289K
Zákaznický servis
$37.5K
Datový analytik
$210K
Manažer datové vědy
$979K
Grafický designér
$623K
Marketing
$174K
Marketingové operace
$121K
Lidské operace
$194K
Operace příjmů
$480K
Technický account manažer
$134K
Technický redaktor
$303K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Snowflake podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Snowflake podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Snowflake je Manažer datové vědy at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $979,200. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Snowflake je $290,692.

Další zdroje