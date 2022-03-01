Seznam společností
AVEVA
AVEVA Platy

Platy ve společnosti AVEVA se pohybují od $26,427 celkové roční kompenzace pro pozici Prodej na dolním konci až po $209,000 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti AVEVA. Naposledy aktualizováno: 8/26/2025

$160K

Softwarový inženýr
Associate Software Engineer $104K
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $160K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Manažer softwarového inženýrství
Median $209K
IT specialista
Median $111K

Marketing
Median $120K
Zákaznické služby
$147K
Datový vědec
$99.5K
Finanční analytik
$102K
Produktový designér
$100K
Produktový manažer
$128K
Programový manažer
$67.2K
Projektový manažer
$92.2K
Prodej
$26.4K
Architekt řešení
$113K
Technický programový manažer
$148K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti AVEVA je Manažer softwarového inženýrství s roční celkovou odměnou $209,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti AVEVA je $111,000.

