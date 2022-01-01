Seznam společností
EQ
EQ Platy

Platy ve společnosti EQ se pohybují od $104,475 celkové roční kompenzace pro pozici Obchodní analytik na dolním konci až po $223,875 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti EQ. Naposledy aktualizováno: 10/17/2025

Obchodní analytik
$104K
Softwarový inženýr
$224K
Manažer softwarového inženýrství
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti EQ je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $223,875. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti EQ je $109,624.

Další zdroje